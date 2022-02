Sciopero dei trasporti, treni e bus a rischio anche a Bari

Possibili disagi per chi utilizza i mezzi pubblici nella giornata di venersì 25 febbraio. E' stato infatti proclamato uno sciopero nazionale degli autoferrotranvieri della durata di 24 ore.

Le motivazioni dell’azione di astensione dal lavoro riguardano l'indisponibilità a trattare il rinnovo dei Contratti Collettivi del Trasporto Pubblico Locale e miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali. Treni e bus, dunque, potranno essere a rischio anche a Bari. Di seguito le modalità di sciopero comunicate dalle diverse aziende di trasporto pubblico locale.

Ferrovie Appulo Lucane

Fal rende noto che, oltre allo sciopero nazionale, "nella stessa giornata, inoltre, l’Organizzazione Sindacale Conf.a.i.l. Basilicata, ha aderito allo sciopero nazionale indetto dalla Confail Faisa Nazionale per tutti i lavoratori delle aziende a cui si applica il Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (mobilità TPL). Lo sciopero sarà di 4 ore: dalle 8.30 alle ore 12.30 per il personale di esercizio e turnista della Basilicata; nelle ultime 4 ore di servizio per il personale degli impianti fissi ed amministrativi di Basilicata. Le motivazioni dello sciopero Confail sono: esito negativo della procedura di raffreddamento in data 1 febbraio 2022 e della procedura di conciliazione il 4 febbraio 2022, per rinnovo del CCNL di categoria scaduto nel 2017, in relazione, nello specifico, ad alcuni punti tra i quali la revisione delle retribuzione rispetto all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia da SARS-COV 19 tuttora in corso, orario e organizzazione del lavoro, ivi compresi quelli dello smart working". Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Facebook aziendale.

Amtab

L'Amtab informa che nel rispetto delle fasce di garanzia (ore 05:30/08:29 e ore 12:30/15:29), così come previsto dagli accordi e dalla normativa vigente, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno indetto un’astensione dal lavoro il giorno 25 febbraio 2022 per motivazioni inerenti al rinnovo del CCNL TPL. Altresì, in pari data, le organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Cildi e Confail hanno indetto un’astensione dal lavoro per motivazioni inerenti al premio di risultato 2020, rinnovo del testo unico degli accordi aziendali, parte economica del testo unico degli accordi aziendali. Le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari, sono di seguito riportate: personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 00:00 alle ore 05:29; dalle ore 08:30 alle ore 12:29; dalle ore 15:30 alle ore 00:00; personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): intera giornata lavorativa. Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili: Centro Operativo: 2 unità; Numero Verde: 1 unità; Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto; Squadra antincendio/emergenza: 1 unità; Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa). Nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle, si è registrata una percentuale di adesione pari al 19% per il personale di guida, 8,53% per il personale sosta, 0% per il personale area tecnica, 0% per il personale area esercizio (coordinatori, addetti e verificatori), 0,029% per il personale amministrativo. Ulteriori informazioni circa l’astensione potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.