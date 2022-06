Trasporto aereo, personale delle compagnie low cost in sciopero il 25 giugno: possibili disagi anche a Bari

Domani, sabato 25 giugno, tornano a scioperare piloti e assistenti di volo delle compagnie aree low cost. Lo stop, della durata di 24 ore, riguarderà in particolare il personale di Ryanair, EasyJet e Volotea. Anche gli equipaggi di Malta Air e della società CrewLink saranno in sciopero. A proclamare la protesta, che non riguarda soltanto l'Italia, i sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti (Su Today.it le ragioni della mobilitazione).

Possibili disagi potrebbero interessare dunque anche l'aeroporto di Bari, con variazioni e cancellazioni rispetto alla normale programmazione dei voli.

Per questo, Aeroporti di Puglia "invita i passeggeri a contattare il proprio vettore per maggiori informazioni sullo stato del proprio volo".