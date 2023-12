Sciopero del trasporto pubblico locale, treni e bus Fal a rischio

Uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, della durata di 24 ore, è in programma il prossimo 15 dicembre (era stato inizialmente fissato al 27 novembre). Lo comunica Ferrovie Appulo Lucane rendendo noto che, all'astensione dal lavoro, hanno aderito le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato di Puglia e di Basilicata: pertanto, possibili disagi potranno interessare anche treni e bus di Ferrovie Appulo Lucane.

Lo sciopero, spiega l'azienda in una nota, ha come motivazioni "il superamento di salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; necessità di modificare le modalità di concessione di appalti e subappalti ad aziende che non offrono garanzie su servizi e tutela dei lavoratori; sicurezza dei lavoratori e del servizio; introduzione del reato di omicidio sul lavoro; salario minimo per legge a 10 euro l’ora; nuova legge sulla rappresentanza; blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali".

Saranno garantiti tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.