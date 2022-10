Giornata di scioperi nel settore aereo in tutta Italia: 80 voli cancellati coinvolgono Bari-Palese

Un'ottantina di voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Bari-Palese sono stati cancellati, nella giornata di oggi, a causa dello sciopero che è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per tutto il personale Enav. Lo riporta l'Ansa.

L'agitazione Enav ha visto aggiungersi anche quella di piloti e assistenti di volo Vueling, indetta da Filt-Cgil e Uiltrasporti, e quella nazionale per l'intera giornata dei lavoratori del trasporto aereo, proclamata dal sindacato di base Usb.

"Ci scusiamo con tutti i passeggeri che potranno subire disagi a causa dello sciopero - affermano le tre sigle sindacali - ma l'atteggiamento di chiusura da parte di Enav nei confronti delle richieste dei lavoratori, rendono indispensabile questa azione di sciopero". "Da troppo tempo attendiamo risposte concrete circa l'applicazione e l'evoluzione - concludono - del piano industriale, l'adeguamento degli organici, l'organizzazione dei turni di lavoro e la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto".