Addio a Vito Cassano, il Saddam di 'Mio Cognato'. Il ricordo del regista Piva: "Uomo di grande forza e sensibilità"

È scomparso Vito Cassano, l'attore che interpretò 'Saddam' nel cult 'Mio Cognato', diretto da Alessandro Piva. Ed è proprio il regista che ha voluto dedicare un omaggio a Cassano, attraverso i social: "Uomo di grande forza e sensibilità - scrive - con lui ho girato un pezzo fondamentale del mio cinema, gliene sono profondamente grato".

Come lui, tanti altri protagonisti del mondo dello spettacolo barese (e non) hanno voluto ricordare Cassano, tra cui il regista Vito Potenza, che aveva girato una pellicola dedicata a San Nicola in cui recitava anche Vito Cassano.