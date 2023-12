Malore nello studio, muore il dottor Pino Macchione. Il ricordo dei colleghi e dei pazienti del San Paolo: "Professionista di valore"

E' scomparso a seguito di un malore mentre lavorava nel suo studio: il quartiere San Paolo di Bari ricorda con commozione Pino Macchione, medico di famiglia e punto di riferimento per gli abitanti del rione. Infettivologo, aveva sempre lavorato come medico di medicina generale ed era molto stimato da pazienti e colleghi.

“Esprimo il mio profondo cordoglio e la vicinanza dell’Ordine di Bari alla famiglia e ai colleghi” - dichiara Filippo Anelli, presidente Omceo Bari e Fnomceo - “Non nascondo che siamo preoccupati. Il timore diffuso tra i colleghi è che lo stress e i ritmi di lavoro insostenibili possano impattare negativamente sulla salute dei medici ed essere tra le concause della morte di alcuni colleghi”.

“Auspico che siano accolte le giuste rivendicazioni della categoria in termini di lavoro in associazione, con il supporto del personale di studio per ridurre almeno in parte il gravoso carico burocratico. - continua Anelli - Servono interventi concreti, spesso semplici e allo stesso tempo efficaci, capaci di ridurre i processi burocratici spesso inutili, come i piani terapeutici, e la semplificazione delle prescrizioni e delle procedure per migliorare l'esercizio della professione medica".