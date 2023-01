Bus Amtab, in arrivo maxi sconti sull'abbonamento annuale: il costo scende a 20 euro

"Nel 2023 andare in autobus a Bari conviene. Con soli 20 euro all’anno si potrà prendere l’autobus tutti i giorni, lasciando a casa l'auto e l’ansia di dover trovare parcheggio". Con queste parole, affidate ad un post sulla sua pagina facebook, il sindaco Antonio Decaro annuncia l'arrivo, nei prossimi giorni, di un'agevolazione speciale per tutti i cittadini che sceglieranno di abbonarsi al servizio di trasporto pubblico dell’Amtab. Lo sconto sulle tariffe è reso possibile dai fondi di sostegno alla mobilità previsti nel Programma Operativo per le Città Metropolitane.

"Il costo dell'abbonamento annuale passera da 250 euro a 20 euro - comunica il primo cittadino barese - Siamo la prima città italiana ad adottare questa politica in favore della domanda di mobilità sostenibile, garantendo a tutti i cittadini l’accesso al trasporto pubblico locale. Una misura amica dell'ambiente e del portafoglio che rientra in un sistema più ampio che prevede numerosi investimenti sul trasporto pubblico: dall’acquisto dei nuovi autobus a una migliore offerta dei servizi di mobilità".

Il sindaco ha chiuso il post facebook dando appuntamento ai prossimi giorni per la divulgazione di tutte le informazioni utili sull'accesso alla misura.