Sconti per l'iscrizione a nidi privati e scuole d'infanzia paritarie: il Comune approva i 'buoni' per famiglie con Isee basso

Un 'buono scuola' che permetterà di avere uno sconto sulle rette per l'accesso agli asilo nido privati e gli istituti paritari dell'infanzia. La giunta comunale barese ha approvato, su iniziativa dell'assessorato alla Politiche educative e giovanili, due delibere che dispongono interventi economici per ridurre il costo di iscrizione per l'anno scolastico 2022/23.

Per gli asili nido privati, la giunta ha stabilito di utilizzare 1.303.511,58 euro, assegnati dalla Regione Puglia secondo una distribuzione per ambiti territoriali, in buoni servizio a disposizione delle famiglie per l’iscrizione dei loro figli, minori di 3 anni, ai servizi educativi convenzionati. Si tratta di una misura specifica per il settore dell’educazione che mira a sostenere le famiglie con un reddito inferiore ai 40mila euro di Isee. Sul sito sistema.puglia.it, sarà possibile inviare la domanda sino al prossimo 6 settembre.

La seconda delibera comunale, invece, riguarda l’approvazione dello schema di convenzione per l’erogazione dei contributi inerenti l’anno scolastico 2022/23, da stipulare tra l’amministrazione comunale e le scuole dell’infanzia paritarie, per un importo complessivo pari a 500.000 euro. Nei prossimi giorni, la ripartizione per le Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro, pubblicherà un avviso diretto a individuare 347 alunni aventi diritto a un 'buono scuola' da 600 euro, che sarà erogato dal Comune direttamente alle scuole convenzionate scelte dai nuclei familiari. Avranno diritto, alla misura di sostegno economico, gli alunni con un reddito familiare Isee inferiore ai 25mila euro.

“Con queste due importanti delibere - commenta Paola Romano - consentiremo alle famiglie residenti a Bari di abbattere le tariffe degli asili nido e delle scuole d’infanzia paritarie. Gli asili privati e le scuole paritarie rappresentano una parte importante del sistema educativo 0-6 anni della città, sia in termini di offerta didattica che di sistema di conciliazione. Al tempo stesso i due accordi sono importanti perché fissano degli standard base di qualità che le strutture educative si impegnano a garantire”.