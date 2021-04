Violenti scontri tra le tifoserie di Bari e Lecce in autostrada: scattano 17 Daspo, stadi vietati per anni

L'episodio si verificò il 23 febbraio 2020 sull'A16 tra Cerignola e Candela, nel Foggiano. Tutti i destinatari dell’atto del Questore non potranno partecipare a gare e incontri di calcio per un periodo che va dai due ai sei anni per i comportamenti più gravi