Visite odontoiatriche gratuite al Centro della Salute di Carrassi-San Pasquale: screening aperti a tutti i baresi

Si terrà domani, venerdì 6 ottobre, dalle ore 16 alle 19, nella Casa della Salute dei Bambini - centro Servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale,Mungivacca, in viale Unità d’Italia, l’appuntamento per chi voglia effettuare uno screening odontoiatrico gratuito. Il dottor Vitantonio Uggenti sarà a disposizione di coloro che si prenoteranno per la visita

L’evento si inserisce nell’ambito delle attività di formazione e informazione sui temi della salute e della prevenzione previste all’interno del progetto della Casa della Salute promosso dall’Assessorato comunale al Welfare. La giornata è aperta a tutti i cittadini baresi, su prenotazione, senza limiti di età o quartiere di residenza. Per info e prenotazioni: tel. 080 87.64.746 e-mail csf.carrassi@progettocitta.org .