Screening oncologici gratuiti nell'ambulatorio mobile dell'Asl: al via il 'tour' nelle città del Barese

Da domani 11 febbraio comincerà la campagna di screening oncologici dell'Asl Bari attraverso un ambulatorio mobile che toccherà varie località dell'area metropolitana.

Il mezzo, con personale medico a bordo, sarà a disposizione delle cittadine e dei cittadini in età di screening in diverse piazze della provincia per eseguire esami e consulenze nell’ambito dei tre programmi di prevenzione gratuiti garantiti dall'As , mammografico, cervico-uterino e colon retto. “L’iniziativa è nata da una convenzione – dichiara il direttore generale Antonio Sanguedolce – con l’associazione no profit 'Una Stanza per un Sorriso' a sostegno dei pazienti oncologici che ha messo a nostra disposizione una unità mobile dove poter erogare servizi assistenziali di prevenzione principalmente alla popolazione femminile”.

La prima tappa del tour della prevenzione è dedicata allo Screening mammografico ed è prevista per sabato 11 febbraio ad Altamura in piazza della Resistenza alle 9.30. Possono accedere alle mammografie solo le donne in fascia screening (50-69 anni) precedentemente reclutate dall’Associazione e verificate dalla Unità operativa dello Screening mammografico.

“Si tratta di un progetto sperimentale - spiega la dottoressa Alessandra Gaballo, responsabile dello Screening mammografico della ASL di Bari - che rientra nella massiccia e capillare campagna di promozione dei programmi di prevenzione portata avanti dalla azienda sanitaria con l’obiettivo di raggiungere l’intera popolazione target e sensibilizzarla alla adesione allo screening. Le tappe del tour saranno utili occasioni anche per fare divulgazione e informazione sui corretti stili di vita e sulle attività pubbliche di promozione della salute, rivolgendosi a chi ancora non conosce i programmi di prevenzione gratuiti garantiti dalla ASL o anche per chi non è stato ancora invitato”. Il percorso clinico assistenziale degli utenti è organizzato, diretto e supervisionato dai responsabili delle tre unità operative dedicate agli screening del Dipartimento di prevenzione.