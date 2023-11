Un'opera d'arte per ricordare le vittime del Covid, nel parco Rossani inaugurata la scultura 'Tutto all'improvviso'

"Una scultura dedicata a tutte le vittime del Covid, che l’artista Carlo Nitri ha voluto regalare alla città". Sono queste le parole, affidate a un post sulla sua pagina facebook, con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato l'inaugurazione dell'opera intitolata 'Tutto all'improvviso', avvenuta questa mattina nel parco Rossani.

"Un momento importante - ha sottolineato il primo cittadino barese - in un parco che è il simbolo della rinascita nel cuore della città, che da luogo chiuso ora è aperto e tutto da vivere, in cui la domenica mattina tante famiglie si riuniscono per giocare e stare insieme".

L'opera, donata alla città di Bari, commemora tutte le persone che hanno perso la vita a causa della pandemia: la scultura, con forme dinamiche e una patinatura bronzea, è un inno alla vita e alla resilienza umana durante la pandemia. L’artista ha voluto dedicare la scultura anche a coloro che hanno dato un contributo prezioso durante quel periodo buio: medici, infermieri, protezione civile, Croce Rossa italiana e volontari.

Carlo Nitri, nato a Bari nel 1951, mostra il suo talento artistico fin dalla tenera età, apprendendo i primi rudimenti dell’arte dal padre, pittore ed incisore. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Bari, avendo come maestro, tra gli altri, il rinomato Amerigo Tot. Nel 1996, riceve il titolo di dottore honoris causa dalla Constantinian University dello Stato di Rhode Island. Il suo esordio come scultore avviene negli anni ‘70 a Bari, successivamente ottiene riconoscimenti prestigiosi in Italia, soprattutto a Varese e Ravenna, partecipando con successo alla Biennale bronzea dantesca per oltre venti anni. Artista poliedrico, Nitri esprime la sua creatività attraverso la scultura, l’architettura d’interni e la creazione di oggetti d’arte. Ha anche progettato e costruito in proprio prototipi di auto Maserati e moto Honda e Kawasaki.