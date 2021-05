In piazza Umberto compare 'Il pensatore' con il visore 3D: la campagna per pubblicizzare la 'Trend Academy'

L'iniziativa per lanciare il corso gratuito della Camera di Commercio di Bari, che si terrà il 25 e 28 maggio, il primo e 4 giugno. La scultura ispirata all'opera di Rodin è uno dei primi esempi di ambient marketing in Puglia

Piazza Umberto ospita da questa mattina una statua alta 4 metri, raffigurante il 'Pensatore Digitale 4.0': un'opera ispirata alla celebre scultura di Auguste Rodin, che indossa un visore 3D sul viso. Inquadrando con uno smartphone il qr code raffigurato sulla base dell’opera, viene svelato l’arcano: aziende e professionisti possono iscriversi a 'See the Next', la Trend Academy gratuita della Camera di Commercio di Bari, che si terrà il 25 e 28 maggio, il primo e 4 giugno.

Con 'See the Next', manager internazionali ed esperti di nuove tendenze guideranno imprese e professionisti nello scenario post-pandemico: dagli stili di vita ai consumi emergenti, dalle evoluzioni del gusto alla domanda in quattro settori: food, turismo, moda e retail. A ciascuno di essi sarà dedicato un focus tematico online.

"Da sempre è compito delle istituzioni offrire visioni di futuro - commenta Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari – che possano orientare al meglio le scelte di business delle imprese. Oggi questa vocazione, visti i repentini cambiamenti sociali in corso, è una risorsa necessaria, da mettere al servizio delle comunità. “See the Next” nasce come una sorta di macchina del tempo. Cosa mangeremo fra dieci anni? Quale sarà la domanda nel turismo e nell’ospitalità? Verso quale stile si orienterà la moda? E infine, come sarà il negozio del futuro? Il Pensatore Digitale 2.0 è un simbolo perfetto per questa operazione. Anche in termini di presenza scenica. Un po’ profeta, un po’ visionario. Conosce il passato, ma prefigura il futuro, lo anticipa".

La campagna di comunicazione del Pensatore, realizzata dall’agenzia Never Before Italia, è uno dei primi esempi di ambient marketing in Puglia. La mastodontica statua è stata realizzata da un maestro cartapestaio di Putignano ed è il biglietto da visita dell’ente camerale barese per i quattro focus monotematici. Ad animarli saranno undici manager internazionali e tre esperti di trendwatching, tutti chiamati a fare da traghettatori verso il futuro. Per l’occasione, AstraRicerche, partner scientifico dell’iniziativa, presenterà anche quattro ricerche di mercato inedite che racconteranno verso quale direzione andranno i quattro settori in questione nel dopo-pandemia. Suggerimenti preziosi, che finiranno direttamente nella cassetta degli attrezzi di imprese e professionisti. Per informazioni o iscrizioni ai quattro appuntamenti gratuiti il sito web è seethenext.it