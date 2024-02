Aggressioni ai presidi in Puglia, il sindacato incontra il ministro Valditara: "Situazione insostenibile, interventi in arrivo"

"Le parole di vicinanza e solidarietà del ministro Valditara sugli ultimi atti di violenza nei confronti dei dirigenti scolastici ci hanno rincuorato. Auspicando una nuova alleanza tra scuola e famiglia, ci ha anticipato alcuni provvedimenti". Ad affermarlo è il sindacato DirigentiScuola dopo l’incontro nell’ufficio scolastico regionale pugliese, a Bari, con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, collegato in videoconferenza. Il confronto è stato chiesto dal sindacato dopo le recenti aggressioni a presidi avvenute in Puglia e in altre zone d'Italia.

Il responsabile del dicastero di Viale Trastevere "ha mostrato - si legge in una nota di DirigentiScuola - la piena solidarietà alla categoria, sintetizzato le misure che a breve il governo varerà con urgenza per farsi carico di una situazione non più sostenibile che richiede interventi preventivi a tutela del personale, misure immediate di tipo sanzionatorio e una profonda riflessione sull’intero sistema scuola su cui si riversano le conseguenze di un profondo disagio sociale.Valditara ha parlato, in accordo con il ministro della Sanità, della nascita di un presidio psicologico e psichiatrico per prevenire situazioni a rischio. Inoltre ha annunciato di aver proposto a Nordio una norma che prevede, lì dove siano stati commessi i reati, che si possa procedere in giudizio civilmente per ottenere una riparazione dei danni d'immagine che la scuola ha subito".

Il ministro, si legge ancora, "ha quindi ribadito la convinzione sulla correttezza del disegno di legge che porta il suo nome e che si basa sull’inasprimento delle regole e sul voto in condotta e sospensioni. Secondo la norma, con la sospensione fino a due giorni, lo studente sarà coinvolto in attività scolastiche di riflessione e approfondimento, assegnate dal consiglio di classe. Queste attività si concluderanno con la produzione di un elaborato critico sugli argomenti studiati".

“Ringraziamo il ministro per la disponibilità all’ascolto, consapevoli che l’attuale governo porta il peso di antiche criticità che non hanno mai trovato risoluzione - ha detto il presidente di DirigentiScuola, Attilio Fratta - L’incontro di oggi è un inizio di dialogo, di una rinnovata sensibilità verso il mondo della scuola che non si è mai tirata indietro di fronte alle emergenze educative e che ha necessità di ritrovare, in questo preciso momento, sostegno, condivisione, mezzi e strumenti per l’esercizio della sua funzione all’interno dello Stato. DirigentiScuola fa appello al Parlamento affinché si approvino subito le norme in discussione e ribadisce la necessità di unione della categoria: un fronte comune contro gli attacchi alla persona e le minacce al ruolo. Il ruolo del ds va agito insieme ai colleghi e non più in solitudine" conclude Fratta.