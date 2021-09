La scuola 'Amedeo d’Aosta' festeggia il rientro in presenza: accoglienza 'in musica' per gli alunni delle prime classi

La scuola 'Amedeo d'Aosta' festeggia il rientro in presenza, e si prepara ad accogliere 'in musica' gli alunni delle prime classi. L'appuntamento è per la mattina di mercoledì, 15 settembre. Le prime classi saranno accolte dalla dirigente e dalla comunità scolastica nella palestra scoperta della scuola, dove - nel rispetto delle norme anticovid - si terrà una piccola manifestazione di accoglienza, che prevede l'ebisizione dell'orchestra dei ragazzi e del coro dei docenti.

"Presenza Socialità Recupero sono le parole che ci animano in questo inizio di anno scolastico, e anche Motivazione e voglia di valorizzare quello che ci ha insegnato il difficile anno passato. Abbiamo imparato a portare la nostra scuola e il nostro territorio nell’universo globale della rete digitale e non smetteremo di farlo. Abbiamo le idee, una visione concreta del futuro incarnato dai nostri ragazzi e, insieme, costruiremo la strada per realizzarle, riannodando relazioni fondamentali per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario e sociale di ognuno", è il messaggio con cui la scuola riassume il senso dell'iniziativa.