La scuola 'Anna Frank' verso la riqualificazione, i genitori: "No a trasferimenti in zone lontane". Il Comune: "Soluzione sarà condivisa"

Due anni di lavori con la prospettiva futura di una scuola totalmente nuova, dall'altra, quella più prossima e meno agevole, di convivere con spostamenti quotidiani: è lo scenario che temono alcuni genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria 'Anna Frank' di Bari-Poggiofranco, parte dell'Istituto Comprensivo Zingarelli.

Il plesso, in via Niceforo, sarà completamente riqualificato con un progetto da circa 9 milioni di euro finanziato con i fondi Pnrr. I cantieri dovrebbero partire già dalla fine di quest'anno scolastico e, vista l'imponenza dei lavori, obbligheranno circa 500 bambini (e relativo personale didattico e scolastico) ad essere collocati in altre scuole per la durata dell'intervento.

Il Comune, negli ultimi mesi, ha pubblicato degli avvisi di gara per individuare una possibile soluzione attraverso una manifestazione d'interesse: l'unica struttura ad aver risposto sarebbe l'Istituto Di Cagno, che si trova nelle vicinanze di corso Alcide De Gasperi e a oltre 2 km dalla sede dell'Anna Frank. Un'ipotesi che non piace a diversi genitori. "Sappiamo che la loro unica soluzione - spiegano a Baritoday riferendosi al Comune - è farci mandare i bambini, di età compresa tra 3 e 10 anni a 2,5 km di distanza, con possibilità di metterli su dei pulmini che circolino durante la giornata. Cinquecento bambini di quell'età proseguono - su un numero spropositato di autobus che alle ore di punta circolano in città. Tra l'altro la scuola si trova nei pressi di una delle uscite nevralgiche della città di Bari (uscita Carrassi della tangenziale)". Da alcuni genitori era stata avanzata anche l'idea di realizzare alcuni prefabbricati provvisori per evitare il trasferimento in una zona giudicata troppo lontana.

L'assessora comunale all'Istruzione, Paola Romano, interpellata da Baritoday, conferma il dialogo in corso: "Il bando in questione è una manifestazione d'interesse, quindi esplorativa. Per il Comune non è vincolante. Abbiamo incontrato i genitori e stiamo concertando una soluzione per il prossimo anno". Tra qualche giorno dovrebbe esserci anche un altro incontro per fare il punto della situazione. Il timore, espresso da parte dei genitori, è che qualcuno, viste la situazione, scelga di non iscrivere i bimbi all'Anna Frank, optando per altre soluzioni: "Siamo fiduciosi - rimarca Romano - che vi possano essere delle alternative e le costruiremo insieme".