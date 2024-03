I lavori alla scuola 'Anna Frank' di Bari, i bimbi resteranno a Poggiofranco: classi tra ex Municipio 2 e 'Tommaso Fiore'

Resteranno a Poggiofranco senza gravare sulla routine quotidiana dei piccoli e delle loro famiglie: è praticamente risolta la questione dei circa 500 alunni del plesso 'Anna Frank' di via Niceforo a Bari, che ospita una scuola Primaria e alcune classi dell'Infanzia, obbligati a cercare ua nuova sede da giugno prossimo per via dei lavori di riqualificazione complessiva della struttura che termineranno nel 2026.

Nei giorni scorsi, dopo una lunga interlocuzione tra Comune di Bari, dirigenti scolastici e genitori dei bambini, è stata approntata una soluzione che soddisfa un po' tutte le esigenze emerse, in particolare quelle di non spostare troppo lontano i piccoli con conseguenze negative su trasporto quotidiano e abitudini familiari. Inizialmente era stata ipotizzata, infatti, la fruizione dei locali dell'istituto Di Cagno, a seguito di un bando esplorativo pubblicato dal Comune. Una sede considerata troppo lontana (essendo nelle vicinanze di corso Alcide De Gasperi e della Tangenziale) per una soluzione di due anni scolastici.

Il dialogo tra le parti ha dato però i suoi frutti: i bambini della scuola dell'Infanzia e alcune classi delle elementari troveranno posto nella ex sede del Municipio 2 in stradella del Caffè, a pochi passi dai due palazzi che ospitano attualmente gli Uffici Giudiziari. Una soluzione che consentirà ai genitori dei piccoli di non allontanarsi troppo da casa. Alcune classi della Primaria, invece, saranno collocate in un corridoio della 'Tommaso Fiore' di via Martin Luther King, a poca distanza. Scongiurato, dunque, il rischio di utilizzare dei container per ospitare temporaneamente classi, insegnanti e personale scolastico: "Siamo riusciti - spiega a Baritoday il consigliere comunale del Pd Domenico Scaramuzzi - a risolvere il problema. Abbiamo spinto il più possibile per una soluzione dignitosa e quanto più confortevole per i piccoli e per tutti. Adoperare i container voleva dire anche affittarli, con un costo ulteriore per la collettività. Qui, invece, utilizziamo strutture pubbliche o di proprietà comunale".

Risolto il problema, dunque, la strada è spianata per i lavori di riqualificazione del plesso: un cantiere da 9 milioni di euro finanziato con fondi Pnrr che darà posto a 370 bambini della scuola Primaria e a 150 dell'asilo, con edifici realizzati secondo i più moderni criteri di funzionalità, uso didattico e risparmio energetico. Un gioiello pronto tra 2 anni.