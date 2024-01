Una sede provvisoria per il plesso 'Anna Frank' durante i lavori: la Primaria verso l'ex Municipio 2. Tre ipotesi per l'asilo

La sede dell'ex Municipio 2 in stradella del Caffè, a Poggiofranco, per la Primaria. Tre ipotesi, invece, per quella dell'Infanzia: sta andando verso una soluzione positiva la questione riguardante il plesso scolastico 'Anna Frank' di Bari, parte dell'istituto Comprensivo 'Zingarelli', in procinto di essere riqualificato interamente grazie a un progetto finanziato con i fondi Pnrr.

La scuola, per due anni, non sarà a disposizione e in questi giorni l'Istituto, il Comune e i genitori sono in stretto dialogo per trovare un'adeguata sede provvisoria. Il trasferimento momentaneo potrebbe interessare circa 500 bambini e, ovviamente, il personale didattico e scolastico. Palazzo di Città, nelle scorse settimane, aveva avviato un bando esplorativo e non vincolante per una manifestazione d'interesse. All'avviso avrebbe risposto solo un istituto, il 'Di Cagno', la cui sede ( a circa 2,5 km dalla 'Anna Frank') è stata ritenuta troppo distante da diversi genitori.

Le interlocuzioni degli ultimi giorni avrebbero prodotto risultati positivi: "Per quanto riguarda la Primaria - spiega a BariToday il consigliere comunale del Pd Domenico Scaramuzzi - si dovrebbe optare per l'ex sede del Municipio 2 in stradella del Caffè". L'iter di verifica, a riguardo, sarebbe praticamente stato completato con l'edificio ritenuto idoneo ad ospitare classi e personale.

Per la scuola dell'Infanzia, invece, vi sarebbero tre proposte in ballo dove collocare moduli prefabbricati destinati a ospitarla: "La più vicina - dice Scaramuzzi - è quella del parco Don Tonino Bello, nelle vicinanze di viale Gandhi. Quindi vi sono quelle di via Bartolo e del parcheggio della scuola 'Carrante' "vicino al Tribunale.

A mio avviso - prosegue Scaramuzzi - l'ipotesi che presenterebbe meno problemi sarebbe quella "del parco don Tonino Bello, perchè in questo modo non andremmo a togliere parcheggi o ad appesantire il traffico in alt4re zone in particolare creando disagi per i genitori della 'Carrante' ". Nei prossimi giorni saranno prese le decisioni definitive, tenendo anche conto della necessità di chiarezza per i genitori in queste settimane con le iscrizioni aperte. I cantieri per la nuova sede della 'Anna Frank' dovrebbero partire alla fine dell'anno scolastico in corso.