Un'applicazione monitora posizione e percorsi del bus: a Modugno arriva ScuolApp

Un'applicazione che permettere ai genitori di monitorare in tempo reale la posizione dello scuolabus su cui viaggia il proprio bambino, controllandone quindi l’avanzamento di percorso e la distanza. Si chiama ScuolApp il servizio che dalla prossima settimana sarà attivato dal Comune di Modugno, coinvolgendo 185 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'iniziativa, gratuita per l'amministrazione così come per le famiglie che ne usufruiranno, è stata presentata dal sindaco, Nicola Bonasia, con l'azienda Miccolis che si occupa del trasporto scolastico della cittadina.

"Attraverso l’applicazione - ha spiegato il sindaco - si potranno ricevere, altresì, notifiche per eventuali cambi di tratta, orari o sospensioni del servizio di trasporto.

Modugno è il primo Comune in Puglia in cui il servizio sarà attivato e partirà già dalla prossima settimana". L’applicazione è disponibile su App Store e Google Play Store.

(foto Fb Nicola Bonasia)