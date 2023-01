I sindacati si mobilitano contro l'autonomia differenziata della Scuola: "Sarebbe un danno per la Puglia"

L'autonomia differenziata tra le regioni italiane, se applicata anche nella scuola, rischierebbe di "accentuare ulteriormente le disuguaglianze tra gli studenti del Nord e del Sud", con "ricadute negative" anche sul sistema scolastico pugliese. L'allarme é stato lanciato dai una buona parte dei sindacati della Scuola che non vedono di buon occhio l'ipotesi del Governo di modificare le competenze dello Stato, 'devolvendone' parte riguardanti la gestione scolastica alle singole regioni. L'argomento è al centro di un confronto in programma oggi nell'Istituto Elena di Savoia a Bari, organizzato da Flc Cgil, UIL Scuola e Gilda Unams.

"Siamo nettamente contrari - ha spiegato Gianni Verga, segretario Flc Cgil Puglia - all'autonomia differenziata sulla scuola perchè creerebbe disparità aggiuntive a quelle che già viviamo ogni giorno, ad esempio su un elemento importante per le famiglie, come il tempo pieno". A questo proposito, Flc Cgil spiega che in Puglia sono solo 1.675 le classi che offrono questo tipo di orari su 8.963 che compongono la platea scolastica regionale. Tra le ragioni di questo dato molto basso vi è l'impossibilità da parte dei Comuni "di garantire - aggiunge Verga - il servizio perchè spesso mancano le strutture".

"Il nostro timore - rimarca Verga - è che con questo disegno di legge delle regioni a geometria variabile, riportando il personale a livello locale, vi possa essere un maggiore scontro politico tenendo conto che la Scuola rappresenta la più grande Pubblica Amministrazione in Italia. Già nel 2019 ci battemmo contro l'autonomia differenziata su questo settore e tutto fu sottaciuto". La Flc Cgil è, inoltre, tra i promotori di una raccolta firme tra i sindaci per chiedere lo stop all'ipotesi: "Hanno già aderito - aggiunge Verga - numerosi Comuni baresi tra cui Mola, Conversano, Ruvo, Terlizzi, Corato, Acquaviva e Santeramo".

L'alternativa, aggiunge la Flc Cgil, è una legge di iniziativa popolare per la modifica dell'articolo 116 della Costituzione: "Bisogna riportare l'Istruzione alle competenze esclusive dello Stato. La Scuola deve essere statale e nazionale, altrimenti avremmo un sistema finanziato dalle Regioni e con conseguenze assolutamente negative specie per i territori più svantaggiati e per quelli del Sud".