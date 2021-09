A Pane e Pomodoro ripartono gli addestramenti della Scuola Cani Salvataggio Nautico

Dopo una lunga ed intensa estate, fatta di servizio operativo di salvataggio in mare (sulle spiagge di Rosa Marina), dimostrazioni presso lidi privati, assistenza in mare a gare di Triathlon e presentazione del progetto "Alla scoperta dei cani bagnino", ripartono gli addestramenti in mare e a terra della Scuola Cani Salvataggio Nautico O.d.V.

Dopo un lungo periodo di stop forzato, causa Covid, domenica 3 ottobre ripartono gli incontri formativi, che anche questa volta si terranno sulle due sedi di addestramento che l'associazione ha in dotazione, la spiaggia di Pane e Pomodoro, sede storica e 'seconda casa' per la SCSN, e la Darsena di Bisceglie, una spiaggia che consente a chi è più distante da Bari di provare l'esperienza di lavorare in acqua con il proprio cane.

"Cercheremo di formare altri binomi che verranno impiegati la prossima estate per il pattugliamento delle spiagge, speriamo solo, che per l'estate prossima il Comune di Bari non ignori la nostra proposta come ha fatto per l'estate appena terminata- commenta il presidente dell'associazione Donato Castellano - Ad oggi abbiamo in cantiere tante attività che ci vedranno coinvolti per l'estate 2022, molti gestori di lidi e presidenti di Consorzi hanno richiesto la nostra presenza sulle loro spiagge, noi cercheremo di essere pronti, andremo avanti con la dura preparazione, ricordo a tutti che la Scuola Cani Salvataggio Nautico, è anche l'unica associazione iscritta nel registro regionale della Protezione Civile".

Per informazioni è possibile contattare il numero 3293173050 oppure inviare una mail a salvataggio.nautico@libero.it.