In prima linea per la sicurezza in mare (e non solo): un defibrillatore in dono per la Scuola Cani Salvataggio Nautico

Un defibrillatore in dono per la Scuola Cani Salvataggio Nautico, associazione "unica in Puglia iscritta nel Registro Regionale della Protezione Civile", che forma e addestra le Unità Cinofile al salvataggio in mare. A consegnare l'apparecchio ai volontari è stata ieri la farmacia Friuli della dottoressa Simona Campagna, a Corato.

"Un dono estremamente importante - commenta il presidente, Donato Castellano - uno strumento salvavita utile allo svolgimento delle nostre attività di soccorso in mare e a terra. La Dott.ssa Campagna ha da sempre condiviso il nostro operato, è sempre molto vicina alla nostra realtà associativa ed è anche per questo motivo che ha voluto farci questo regalo, molto apprezzato da tutti i volontari, la Scuola Cani Salvataggio Nautico, giunta ormai quasi a 12 anni dalla costituzione, ha sempre promosso l’integrazione del cane nella società umana dando esempio di educazione, affidabilità e rispetto".

Il defibrillatore semiautomatico esterno (denominato DAE) è un dispositivo medico in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare.

Da metà aprile i volontari dell’associazione inizieranno le attività operative con la partecipazione, insieme alla Guardia Costiera di Monopoli, a un progetto dedicato al “Mare Sicuro”, con una dimostrazione di salvataggio in mare e attività di prevenzione. Le attività proseguiranno poi a maggio, con la presenza in mare per vigilare sulla sicurezza dei visitatori per la festa del Santo Patrono, luglio e agosto servizio estivo sulle spiagge con le Unità Cinofile operative.

"Ad oggi - aggiunge Castellano - abbiamo un considerevole numero di operativi che garantiranno sicurezza e affidabilità in tutte le manifestazioni in cui è necessaria la nostra presenza. I volontari facenti parte dell’Associazione sono tutti in possesso della certificazione all’uso del defibrillatore, importante anche per le attività di Protezione Civile svolte presso lo Stadio San Nicola di Bari durante le partite interne del Bari Calcio. Ringraziamo di cuore la Dott.ssa Simona Campagna per la donazione, con la speranza di non doverlo usare".