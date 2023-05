Le unità cinofile della Scuola Cani Salvataggio Nautico pronte alla prova brevetto: in estate vigileranno sulla spiaggia di Rosa Marina

Terminato l'addestramento invernale, per le unità cinofile della Scuola Cani Salvataggio Nautico è tempo di prove valutative per il rinnovo dei brevetti. Domani, domenica 14 maggio, sei unità dell'associazione sosterranno una serie di esercizi in mare, esercizi di recupero pericolanti e messa in sicurezza degli stessi. al cospetto di una commissione della Società Nazionale Salvamento di Genova. L'appuntamento è presso la Darsena di Bisceglie, dalle ore 10,30.

"I volontari della SCSN - dice il Presidente e fondatore dell'Associazione, Donato Castellano - sono costantemente in formazione, durante il periodo invernale, si preparano duramente in piscina, e con i loro cani, presso il proprio Centro di Addestramento Cinofilo a Cellamare, si addestrano all'obbedienza. Riteniamo fondamentale la preparazione, non puoi essere un soccorritore, nel nostro caso acquatico, e improvvisare, quando devi intervenire devi saperlo fare, tale tesi è avvalorata anche dai tanti salvataggi che negli anni di attività sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, i volontari hanno effettuato".

Per la Scsn sarà una lunga e intensa estate, in particolare per i soci operativi: "Abbiamo sottoscritto un accordo con il Presidente di Rosa Marina - spiega ancora Castellano - saremo presenti le domeniche di luglio e agosto a garantire sicurezza ai residenti del villaggio, inoltre abbiamo una serie di dimostrazioni di salvataggio in mare presso lidi privati e assistenza in mare per gare di Triathlon. Non ci faremo mancare nulla, ricordo che la Scuola Cani Salvataggio Nautico OdV, è l'unica associazione di Bari che svolge servizio operativo costante, unica associazione iscritta nel registro della Protezione Civile, e associazione che proprio qualche giorno fa ha ricevuto i complimenti per le attività svolte dall'Ammiraglio della Guardia Costiera Vincenzo Leone. Sarà quindi domenica una giornata intensa, ma alla fine riusciremo anche a divertirci, cosa che ci è sempre riuscita bene".