Corsi per imparare a 'pedalare in agilità': a Japigia una scuola di ciclismo dedicata ai più piccoli

Un open day per presentare i corsi di 'Agility Bike' dedicati ai piccoli ciclisti dai 6 ai 10 anni. L'evento è stato organizzato ieri, nella Piazza della Pace del 'Centro Ipercoop Mongolfiera' del quartiere Japigia, da Sportogether, la nuova associazione sportiva dilettantistica che ha come obiettivo la promozione della mobilità ciclistica, per migliorare la padronanza sulle due ruote, superare, attraverso esercizi mirati, ostacoli, rampe ed effettuare piccoli salti.

I bambini hanno misurato le loro abilità sui pedali, utilizzando la pista 'pumptrack': un percorso circolare (composto da salite, discese e curve) che unisce allenamento e divertimento. Sportogether organizza anche corsi per imparare a pedalare senza rotelle.

L'iniziativa ha offerto anche l'occasione per fare il punto, con l'assessore comunale all'Ambiente e allo Sport, Pietro Petruzzelli, sulle iniziative messe in campo per trasformare Bari in una città a 'vocazione ecologica'. I baresi, secondo Petruzzelli, rispondono bene alle iniziative dell'amministrazione locale in favore della 'cultura della ciclabilità': "negli ultimi anni la flotta di biciclette in città è quasi raddoppiata", sottolinea l'assessore.

