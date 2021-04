Emiliano ha firmato la nuova ordinanza sulla scuola: "Didattica digitale fino al termine dell'anno scolastico"

Nel provvedimento si legge che "le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e centri per provinciali per l'istruzione degli adulti devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla"

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato una ordinanza che dispone da lunedì prossimo e fino al termine dell'anno scolastico in corso la didattica digitale integrata lasciando alle famiglie che ne fanno richiesta la possibilità per i propri figli di seguire le lezioni a distanza.

Nel provvedimento si legge che "le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e centri per provinciali per l'istruzione degli adulti devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell'attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni".

È confermata la comunicazione da parte delle scuole ogni lunedì "all'Ufficio scolastico regionale e al dipartimento della Salute" relativa "al numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al Covid-19 o in quarantena, nonche' tutti i provvedimenti di sospensione dell'attivita' didattica adottati a causa dell'emergenza Covid".

