Decaro e il nuovo anno scolastico: "Doppi turni per uscite e assunzioni per coprire docenti non vaccinati"

"C'è qualche problema sul trasporto urbano, di competenza dei Comuni nelle grandi città, dove l'utilizzo ovviamente è promiscuo: penso alle metropolitane, agli autobus di linea dove ci sono i pendolari che vanno a lavoro e studenti". Lo ha affermato a Sky Tg24 Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, nel corso del programma Timeline.

"L'anno scorso abbiamo riscontrato i maggiori problemi - ha aggiunto - per gli istituti superiori nel trasporto extra-urbano, che fondamentalmente è di competenza delle Regioni, Province e Città metropolitane, ma quest'anno dovrebbe venirci incontro la separazione degli orari: saranno due le fasce di ingresso e di uscita dalle scuole per ridurre il numero delle persone che devono utilizzare un mezzo di trasporto pubblico". "Ci saranno due fasce per l'ingresso e per l'uscita e ci saranno anche due fasce per l'utilizzo del trasporto pubblico, che ha una capacità non superiore all'80%".

Il sindaco ha poi parlato della situazione degli insegnanti che sceglieranno di non immunizzarsi: "Abbiamo chiesto delle assunzioni a tempo determinato per poter sopperire all'assenza dei docenti che non saranno vaccinati". Per Decaro , inoltre, "la circolare del ministero dell'Istruzione non è chiara" nella parte relativa "alle aziende che lavorano all'interno delle nostre scuole. Non si capisce, per esempio se i dipendenti dell'azienda di ristorazione che si occupa della mensa devono avere il green pass", ha continuato Decaro evidenziando che "sembra ci sia proprio una distinzione tra personale scolastico e Ata che ha l'obbligo di vaccinazione" ed "i dipendenti che lavorano nelle scuole che invece non risultano ancora sottoposti a obbligo vaccinale".