Studenti del Cirillo trasferiti alla Del Prete per i lavori: "Arrivati banchi e sedie", disagi in via di risoluzione

Disagi in via di risoluzione per gli studenti del Convitto Domenico Cirillo di Bari che, da alcuni giorni, sono costretti a seguire le lezioni nell'ex scuola Del Prete a causa di lavori urgenti avviati nello storico plesso del quartiere San Pasquale.

Licei, medie ed elementari hanno infatti dovuto occupare le aule e gli spazi dell'edificio scolastico di corso Benedetto Croce non senza problemi segnalati proprio in questi giorni, tra mancanza di banchi e poca pulizia. La situazione di difficoltà sembra essere rientrata proprio per le questioni legate a sedute, igiene e bagni divisi per ragazze e ragazzi. Sembrerebbe, inoltre, che siano state ordinate anche alcune lavagne mancanti. Elementari e Medie dovrebbero rientrare nella sede originaria già da mercoledì.

Sulla vicenda sono intervenuti, in una nota, il consigliere regionale Michele Picaro, coordinatore di Fratelli d’Italia provincia di Bari, Samuele Lella, presidente provinciale di Azione Studentesca, Luigi Decollanz, coordinatore cittadino Fdi Bari, Onofrio De Giglio, coordinatore Fdi del II Municipio, e Virna Ambruosi, consigliere meloniana del II Municipio con delega alla scuola nel coordinamento cittadino.

In una nota chiedono "di sapere dall’amministrazione della Città Metropolitana di Bari i reali tempi di esecuzione dei lavori al plesso Cirillo affinché i ragazzi possano ritornare a frequentare una scuola sicura, adeguatamente attrezzata e dignitosa. Nei prossimi giorni continueremo a restare accanto ai ragazzi e alle loro famiglie oltreché a tutto il personale, docente e non, del glorioso Istituto Cirillo seguendo con attenzione questa vicenda".