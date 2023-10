L'Europa al San Paolo con il progetto Erasmus+ della scuola Don Milani: mobilità internazionale per studenti e docenti

Un'esperienza da ricordare e formativa per ragazzi e studenti: è l'obiettivo raggiunto, attraverso il progetto Erasmus+, dall'Istituto scolastico 'Don Milani' del quartiere San Paolo di Bari, che ha avviato diverse attività di mobilità transnazionale in vari Paesi europei. La scuola è, infatti, accreditata per l'Erasmus+ fino al 2027.

I risultati dell'iniziativa sono stati presentati nel corso di un evento svoltosi nell'auditorium del plesso 'De Fano'. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, sono state effettuate numerose attività tra cui 14 mobilità di formazione docenti (9 di formazione linguistica a Malta e a Dublino e 5 di formazione sulle TIC a Siviglia) , 2 mobilità di gruppo con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, la prima ad Arradon in Francia, nel College Saint Jean Baptiste, la seconda a Malaga in Spagna, nell’Obispo San Patricio. Da segnalare anche una mobilità di jobshadowing che ha riguardato lo staff d’Istituto, compresa la dirigente, con meta la Finlandia alla scoperta del famoso sistema scolastico del Paese nordico

Per la professoressa Zoraide Cappabianca, dirigente scolastica del Don Milani, l'iniziativa ha un “valore aggiunto soprattutto perché realizzata in una scuola di periferia come la nostra. Un progetto che ha portato l’Europa e i valori europei al San Paolo fornendo a docenti ed alunni un’opportunità formativa unica”,

La professoressa Manuela Mendozzi, referente del progetto, ha sottolineato le emozioni vissute da studenti, famiglie e docenti: "Dare ad alcuni alunni dell’Istituto, non solo a quelli più meritevoli, ma anche agli alunni con difficoltà e bisogni educativi speciali, la possibilità di fare un viaggio all’estero, vivere con loro un periodo di formazione in un’altra scuola, l’emozione e la paura di essere accolti in una nuova famiglia con abitudini e tradizioni diverse dalle proprie, la sfida di rapportarsi con nuovi compagni in lingua straniera è stata un’esperienza arricchente, fonte di grandissima gioia e soddisfazione personale”.

L’incontro ha visto anche il collegamento via web con le scuole partner in Francia, Spagna e Finlandia ai cui referenti sono state poste una serie di domande riguardanti soprattutto l’impatto del progetto Erasmus+ sulla loro scuola e l’esperienza di visita e scambio con il Don Milani.