Nella scuola Duse di San Girolamo nasce la nuova biblioteca della rete Colibrì: "Una risorsa per tutto il quartiere"

Uno spazio dedicato ai libri e alla lettura, ma anche un luogo di incontro aperto a tutto il quartiere, pronto ad accogliere non soltanto gli studenti ma anche le loro famiglie, con iniziative che saranno rivolte ad adulti e bambini. Sarà inaugurata ufficialmente domani, 14 aprile, la nuova biblioteca della scuola Duse, a San Girolamo. La nuova struttura, che ha sede nel plesso centrale dell'istituto comprensivo, in strada San Girolamo 38, rappresenta un altro 'nodo' della rete Colibrì, il network composto da 11 biblioteche di quartiere nate grazie a un progetto del Comune di Bari, finanziato attraverso il bando regionale Community Library.

La biblioteca Duse, che nasce nei rinnovati spazi di quella già presente al servizio dell'istituto, dispone di una reception, sale lettura, postazioni informatiche collegate in rete, un maxi monitor touch screen e di una dotazione libraria del valore di oltre 10mila euro, in aggiunta ai volumi già in possesso della scuola. La struttura è già attiva e fruibile per gli alunni, "ma - spiega il dirigente scolastico, Gerardo Marchitelli - è comunque già aperta anche di pomeriggio, e c'è qualche genitore che, sapendo della possibilità di utilizzare questo spazio, si sta già fermando". Alle aperture pomeridiane si affiancheranno anche quelle nel weekend (per alcuni fine settimana al mese), mentre le attività rivolte anche agli utenti esterni partiranno a settembre. "Abbiamo organizzato iniziative per coinvolgere, in prima battuta, i genitori degli alunni. Ci saranno corsi per gli adulti, per i ragazzi, o da frequentare insieme". Corsi che potranno riguardare, ad esempio, anche l'utilizzo degli strumenti informatici: "Vorremmo cominciare anche offrendo un supporto su questioni più pratiche, come fare l'iscrizione online per la scuola,". Una scelta legata anche alla funzione che la biblioteca mira a rivestire per l'intero quartiere: "Vogliamo che questo spazio sia una risorsa per tutto il territorio - afferma il prof. Marchitelli - La biblioteca è un deposito di idee che può migliorare tutti, e crediamo che aprire questo luogo, far partecipare le famiglie attivamente alla vita scolastica, non possa che essere una cosa bella".

In occasione dell'inaugurazione in programma domani, alle ore 10.30, con la partecipazione del sindaco Decaro, dell'assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano e del presidente del Municipio 3, Nicola Schingaro, si terrà anche l'intitolazione della biblioteca a Mimma Romanazzi, docente in pensione scomparsa a settembre scorso, dopo 35 anni di impegno sul territorio come insegnante. "Una docente che ha dato tutto per il territorio - la ricorda Marchitelli - Ha veramente dedicato la sua vita agli alunni. Dedicarle la biblioteca ci è sembrato un riconoscimento giusto e meritato".