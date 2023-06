Esami di maturità al via da domani con la prima prova: in Puglia sui banchi oltre 37mila studenti

Il conto alla rovescia per l'esame di Maturità 2023 è ormai partito. Domani, 21 giugno, alle ore 8.30, prenderanno il via le prove, con il primo scritto di italiano, comune a tutti gli indirizzi.

In Puglia, come riporta il sito specializzato Tuttoscuola, i candidati saranno 37.863, di cui 15.276 a Bari. Circa mille le commissioni impegnate sul territorio regionale. Complessivamente, in tutta Italia, saranno 536mila i maturandi sui banchi (3670 in meno rispetto allo scorso anno).

L'esame torna quest'anno al tradizionale assetto pre-Covid. Giovedì 22 giugno è in programma la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Previsto poi il colloquio le cui date verranno stabilite dai singoli istituti.