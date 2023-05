Un nuovo calo negli organici delle scuole pugliesi per il prossimo anno, l'allarme dei sindacati: "Situazione insostenibile"

Un nuovo calo di organici è atteso nelle scuole pugliesi per il prossimo anno scolastico: è quanto emerso dall'incontro avvenuto ieri tra le organizzazioni sindacali e l'Ufficio Scolastico Regionale sulle composizioni delle liste Ata per il 2023-2024.

Prevista, in base alla diminuzione demografica nazionale, una riduzione di 51 posti a livello amministrativo, di 25 per i collaboratori scolastici e di 6 direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) ripartiti nelle province, secondo il numero di alunni previsto per il prossimo anno scolastico. L'organico, spiega Flc Cgil Puglia in una nota, "potrà subire variazioni qualora il ministero autorizzi ulteriori posti in deroga (attribuibili soltanto a supplenze) su specifiche problematicità evidenziate dalle istituzioni scolastiche".

"Come Flc Cgil - si legge ancora - abbiamo sottolineato che già il corrente anno scolastico si sta svolgendo in una situazione di estrema sofferenza per il personale Ata: l’aumento delle incombenze che gravano sulle segreterie (prima fra tutte la gestione dei fondi Pnrr), l’insufficienza di assistenti tecnici soprattutto per i nuovi indirizzi autorizzati con parere favorevole dell’Usr, il numero ridottissimo di collaboratori scolastici che costringe" i direttori dei servizi generali e amministrativi "a giochi di prestigio per garantire vigilanza e pulizia con un forte aggravio di lavoro per le unità in organico. A tutto ciò si aggiungeranno le problematiche del prossimo anno con ulteriore aggravio per il personale delle scuole. Ci aspettiamo, quindi, che venga riconosciuto un congruo numero di unità di personale in deroga considerate le oggettive problematicità poste in evidenza dalla nostra Organizzazione Sindacali come dai dirigenti scolastici pugliesi".

A margine dell’incontro si è anche discusso degli scorrimenti previsti per il personale Ata destinatario del riconoscimento delle posizioni economiche. L’ufficio ci ha informato che il Ministero ha richiesto ulteriori informazioni sul numero delle persone formate e che questi dati verranno inviati entro il 15 maggio. Successivamente a tale data verranno calendarizzati incontri specifici per dare l’avvio agli scorrimenti previsti da diversi anni. Un accenno è stato altresì fatto rispetto al terzo bando che dovrebbe uscire per consentire l’assunzione del personale degli appalti delle pulizie ancora non stabilizzato a partire dal prossimo 1° settembre 2023. Anche se la procedura non prevede posti disponibili in Puglia, molti lavoratori delle nostre province, attualmente privi sia di lavoro sia di ammortizzatori sociali, sono interessati al prossimo avviso e dovranno prepararsi a riprendere la loro vita lavorativa al di fuori della Puglia considerando che i pochi posti disponibili riguardano scuole del centro-nord. Una situazione insomma preoccupante quella degli organici del personale Ata pugliese, soprattutto se raffrontata con la necessità di garantire servizi più complessi e delicati rispetto al passato, con un numero di posti inferiore di oltre 1000 unità rispetto al 2011/12 (dalle 15779 unità alle 14660 per il prossimo anno scolastico). Se la popolazione scolastica, infatti, è sensibilmente diminuita in un decennio la complessità dei nostri istituti è notevolmente aumentata e gli ambienti che ospitano i nostri alunni sono rimasti identici se non peggiori. Con queste premesse la tenuta attuale della qualità dei servizi di assistenza, vigilanza, pulizia e i complessi servizi amministrativi e tecnici che vengono richiesti alle istituzioni scolastiche sarà messa a serio rischio".

Per Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia, "il personale Ata assegnato alle scuole pugliesi per il prossimo anno scolastico risulta assolutamente insufficiente per garantire l'erogazione del servizio e la gestione dei fondi del Pnrr. Così, anche aprire gli istituti, per non parlare della gestione quotidiana degli stessi, il prossimo anno scolastico, sarà pressoché un’impresa. Così - spiega Verga - le scuole passeranno da un organico di personale amministrativo, tecnico e ausiliario di 14.711 a 14.460 per il 2023/24. Nonostante il decentramento amministrativo, i fondi del PNRR, gli spazi ereditati dal covid, l'assenza di stabilizzazione, nessun nuovo investimento sul personale è stato finanziato nel concreto. Non solo, ma sono stati tagliati 51 posti di cui 6 Dsga , 20 assistenti amministrativi e 25 collaboratori scolastici”.

“Alla scuola non servono soltanto risorse del PNRR per finanziare progetti – prosegue il segretario della UIL Scuola regionale - ma occorrono segnali seri per garantire la gestione dell'ordinario. Le segreterie scolastiche sono in ginocchio e le scuole non adeguatamente sorvegliate, oltre alla necessità di garantire la presenza stabile dell'assistente tecnico in ciascuna scuola del primo ciclo. La condizione emersa dai dati comunicati nel corso dell’incontro è inaccettabile e non garantisce l’auspicata stabilità al sistema scolastico regionale”.