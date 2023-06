Verso il 'ridimensionamento' scolastico in Puglia, l'allarme dei sindacati: "Oltre 60 istituti da accorpare entro il 2024-2025"

Una contrarietà completa rispetto "ai tagli che il Governo con il decreto interministeriale attuativo intende applicare". E' la posizione della Flc Cgil Puglia a seguito dell'incontro tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e organizzazioni sindacali avvenuto a Bari sul tema degli organici del personale della scuola per i prossimi tre anni. Il decreto del Governo sarà varato, spiega la Cgil, entro il 30 giugno prossimo.

Gli organismi del sindacato hanno già "espresso - si legge in una nota del segretario regionale Flc Cgil, Ezio Falco - la volontà di impugnare tale decreto che peggiorerebbe inevitabilmente l’offerta formativa, complicherebbe non poco l’attività amministrativa degli istituti e comporterebbe riduzioni di personale Ata, docente oltre che di posti relativi a Ds e Dsga. Anche l’assessore regionale Leo - sostiene Falco - ha ribadito la posizione contraria della Regione a questo piano di 'ridimensionamento' comunicando altresì che la Corte Costituzionale ha fissato a fine novembre (il primo ricorso dei 4 proposti dalle diverse regioni che hanno impugnato la norma della legge di stabilità ad arrivare a udienza in ordine di tempo) l’udienza per la discussione dell’impugnazione del provvedimento del Governo. Nel frattempo sono state illustrate le ipotesi già inviate alle organizzazioni sindacali".

"Tra le varie ipotesi considerate - spiega la Cgil -, le scuole che saranno oggetto di accorpamento dall’anno scolastico 2024/25, stante il numero medio deciso dal Decreto Interministeriale (961 alunni per scuola) nel caso della Puglia, saranno 64 o 65. Si formerebbero scuole intercomunali al massimo di 1.000/1.200 iscritti e scuole comunali al massimo di 1.900/1.922 iscritti. Rispetto alla riduzione di 58 IS prevista dallo schema di decreto interministeriale, sarebbero oggetto di riorganizzazione 64 o 65 istituzioni scolastiche. Con il Piano che la Regione Puglia dovrà adottare potranno essere concesse 6 o 7 deroghe. Si delinea un’idea di scuola, per come prefigurata dai provvedimenti governativi, che imbrigliano il Dirigente Scolastico nel ruolo di mero burocrate periferico dell’amministrazione scolastica impedendo di fatto l’azione didattico educativa che ogni comunità educante merita soprattutto per la propria utenza e anche per i lavoratori che la animano ogni giorno".

Critica anche la posizione della Uil Scuola: "Al tavolo regionale - dice il segretario regionale Gianni Verga - , tenutosi quest'oggi con l'assessore Leo, abbiamo espresso con convinzione la nostra contrarietà a qualsiasi modello che si traduca in un taglio scellerato di scuole che non tenga conto delle specificità territoriali e del personale scolastico fuori regione. Come al solito si mettono in campo nuove norme senza tener conto della realtà e del disagio in cui, già oggi, le scuole versano. Coerentemente con l'atto di impugnazione della Regione Puglia davanti alla Corte Costituzionale del comma della legge finanziaria, secondo la UIL Scuola di Puglia, si dovrebbe rifiutare l'applicazione e l'imposizione dall'alto di questi tagli lineari. Riteniamo assolutamente necessario l'intervento dei parlamentari pugliesi, al fine di garantire il modello di scuola statale”.