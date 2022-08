Aule più tecnologiche e laboratori per le competenze digitali: dal Pnrr 130 milioni per le scuole pugliesi

Più di 130 milioni di euro dal Pnrr, assegnati alle scuole pugliesi dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del 'Piano Scuola 4.0', con l'obiettivo di rendere le aule più innovative per l'apprendimento e funzionali alla formazione delle professioni digitali del futuro.

Dei fondi in arrivo per la nostra regione, oltre 97 milioni di euro rientrano nel progetto "Next generation classrooms" che consente alle scuole del primo e del secondo ciclo di rendere almeno la metà delle classi dotate di arredi facilmente posizionabili, attrezzature digitali versatili e con rete wireless o cablata. Sarà il dirigente scolastico, in collaborazione con l'animatore digitale e il team per l'innovazione,'a costituire' un gruppo di progettazione che coinvolgerà progettisti, docenti e studenti per disegnare gli ambienti di apprendimento fisici e virtuali, per la progettazione didattica basata su metodologie innovative e per la previsione di misure di accompagnamento nell'utilizzo degli spazi didattici modificati.

Si aggirano invece sui 33 milioni di euro le risorse per il "Next generation labs", l'azione che si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado che potranno così dotarsi di laboratori in cui studentesse e studenti potranno sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati: dalla robotica all'intelligenza artificiale passando per cyber sicurezza e comunicazione digitale. Sono inoltre previsti per ogni scuola, strumenti di accompagnamento, come il gruppo di supporto al Pnrr costituito al ministero dell'Istruzione e negli Uffici scolastici regionali.

"L'intervento mette al centro le studentesse e gli studenti, utilizzando la tecnologia come risorsa per l'innovazione e alleata dell'apprendimento. In questi mesi abbiamo investito molto sul digitale - afferma in una nota il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi - per garantire una scuola al passo con i tempi a studenti e famiglie".