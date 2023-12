Scuola media Casavola-D'Assisi a Modugno, la protesta contro la divisione dei plessi: "A rischio l'orchestra degli studenti"

Docenti, genitori e studenti della scuola secondaria di primo grado Francesco Casavola-Francesco D’Assisi di Modugno manifesteranno, davanti domani mattina alla sede della Presidenza della Regione Puglia sul lungomare Nazario Sauro a Bari, per protestare contro l’ipotesi di smembramento dei due plessi sulla base del nuovo piano di dimensionamento scolastico deciso dalla Città metropolitana.

Questa ipotesi metterebbe a rischio la sopravvivenza della Giovane Orchestra Franco Casavola, il progetto musicale ventennale che coinvolge ad oggi circa 120 studenti delle due scuole.

La manifestazione di protesta è stata convocata dal Consiglio di Istituto della Casavola-D’Assisi "per difendere la nostra bellissima orchestra - spiega la presidente Claudia Teso - perché la d'Assisi resti succursale della Casavola, per tutti i professori che così rischiano il loro posto, per la logica usata per il dimensionamento, che non tiene conto della nostra storica realtà. Non ci opponiamo, ma vogliamo solo che sia fatto con il criterio del rispetto della nostra scuola. Se, chi ha deciso, avesse assistito all' ultimo concerto di Natale, avrebbe capito quello che vogliamo difendere. E non avrebbe mai diviso le nostre sedi, rischiando di distruggere la nostra Giovane Orchestra".