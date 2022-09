Scuola media Massari approva carriera alias per studente trans: è una delle prime in Italia

La scuola media 'Massari' di Bari è la prima nel capoluogo pugliese e una delle prime in Italia ad aver approvato la carriera alias per uno studente trans. A darne notizia è l'associazione Mixed che in un post sui social racconta la storia del 12enne Nicola (nome di fantasia).

"Quando i genitori di Nicola - spiegano -si rivolsero alla nostra associazione, fummo ben lieti di incontrare la famiglia al completo e di fornire tutto quello che potevamo: una rete di supporto, i contatti con altri genitori di persone t* molto giovani, consigli e informazioni sugli step utili da fare perché la comunità scolastica accogliesse Nicola senza riserve e rispettasse la sua identità di genere (al netto delle leggi che imporrebbero il contrario), in uno dei luoghi principali della socialità, quando hai 12 anni e mezzo".

"Ma la famiglia di Nicola - aggiungono - già il meglio che potessimo augurarci di incontrare: una famiglia accogliente, senza pregiudizi; una famiglia aperta al dialogo, curiosa, ansiosa di riempire con tutto l’amore che si può ogni faglia di un sistema istituzionalmente transfobico, ruvido, pieno di limiti di genere imposti a chi ha avuto la fortuna di vivere da sempre secondo la propria identità di genere"

"Dopo i primi accorgimenti - racconta ancora Mixed -, che sono pure le uniche scorciatoie a cui poter ricorrere oggi in Italia (chiamare Nicola per cognome, ad esempio), la dirigente scolastica ha dimostrato grande maturità in ordine ad uno dei principali diritti umani: il diritto al nome e all’identità personale. Ha accolto la richiesta dei genitori di Nicola, completa dei certificati che l’iter di affermazione di genere (ancora fortemente medicalizzato in Italia) impone, e così oggi Bari diventa pioniera da questo punto di vista, Grazie al coraggio che ancora purtroppo serve, grazie all’amore della famiglia, grazie alla competenza della dirigente scolastica. Grazie alle reti di persone che vogliono fare del bene, che non si arrendono alla narrazione dei diritti come privilegi, che guardano in faccia la realtà e trovano insieme soluzioni per il rispetto della dignità" conclude Mixed.