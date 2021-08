Iscrizioni agli asili nido comunali di Bari: pubblicate le graduatorie per il nuovo anno scolastico

Le classifiche inoltre, sono affisse negli uffici della ripartizione Politiche educative giovanili e del lavoro, in via Venezia 41, e negli asili interessati

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sono disponibili sul portale istituzionalele graduatorie definitive dei nuovi iscritti ai nidi comunali per l’anno educativo 2021/22. Le graduatorie, inoltre, sono affisse negli uffici della ripartizione Politiche educative giovanili e del lavoro, in via Venezia 41, e negli asili di seguito indicati:

· asilo nido “Speranza” - via Peucetia 80

· asilo nido “An/8” - via Carabellese 6

· asilo nido “Libertà” - via Garruba 160

· asilo nido “Stanic” - via Cassala 21

· asilo nido “La tana del Ghiro” - trav. via Laforgia 2

· asilo nido “Villari” - via Villari 15

· asilo nido “Le ali di Michela” - piazzetta Eleonora

· asilo nido “Costa” - via n. Costa 2

· asilo nido “Montessori” - via Vittorio Veneto 189

· asilo nido “Paola Labriola” - via Celso Ulpiani 9.