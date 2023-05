Fissate le date del nuovo anno scolastico in Puglia: lezioni al via il prossimo 14 settembre

La Giunta pugliese ha approvato il nuovo calendario scolastico regionale per l'anno 2023-2024. Assegnati in tutto 225 giorni per le scuole dell’infanzia e 205 giorni per tutte le altre scuole.

La Regione ha fissato l’inizio delle lezioni (tenendo comunque conto dell'autonomia degli istituti) per il 14 settembre 2023 e la conclusione delle attività per le scuole dell’infanzia entro il 30 giugno 2023 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2024 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario).