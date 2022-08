Un mese (circa) dall'inizio delle lezioni, 40 scuole pugliesi 'senza presidi': "Situazione intollerabile"

Quaranta scuole pugliesi 'senza preside' a circa un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, nonostante "il numero notevolissimo di oltre 3.500 vincitori del maxiconcorso dirigenziale indetto 5 anni fa": è quanto afferma in una nota Roberto Romito, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi.

Complessivamente, spiega, "delle 317 nuove assunzioni disposte in totale quest’anno dal Ministero dell’Istruzione nessuna toccherà alla Puglia, come a diverse altre regioni. E avremo perciò molte centinaia di scuole senza dirigente. Solo in Puglia saranno circa 40, che saranno affidate in reggenza ad un dirigente già in servizio; e molte di esse, alcune anche grandi e complesse, sono in questa condizione già da anni".

Per Romito "non è più tollerabile che vi siano scuole di serie A e di serie B: queste ultime, avendo un numero di alunni minore di 600, non possono - stando alle norme vigenti - avere un dirigente se non fino al 31 agosto 2024. Pertanto, su di esse non possono effettuarsi nuove assunzioni, in quanto ai nuovi assunti spetta un incarico di almeno 3 anni scolastici, quindi fino al 2025. Ma c'è di più: per ogni dirigente che attualmente occupa una di quelle scuole, va “accantonata” in regione una sede di serie A (ossia con numero di alunni superiore a 600), che pertanto rimarrà a sua volta priva di dirigente e sarà affidata in reggenza. Un meccanismo perverso e difficilmente comprensibile, che si potrà superare solo quando la politica deciderà - come chiediamo da anni - di stabilire parametri dimensionali che portino a definire, in ogni regione, quante scuole il territorio possa “sostenere” sia in termini di servizio da erogare che di costi da finanziare, senza più alcuna distinzione fra di esse in base al numero di alunni che le frequentano: se si decide che una determinata scuola è al servizio del territorio in cui ha sede, allora - piccola o grande che sia - deve avere tutte le condizioni, gli strumenti e le risorse per operare, prima di tutto la sua dirigenza, da assicurare nel modo più stabile possibile" conclude Romito.