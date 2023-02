I ferrovieri a scuola per parlare di treni, sostenibilità e lotta al vandalismo: a Bari il progetto che coinvolge 13 istituti

Promuovere il treno come mezzo di trasporto sostenibile e sensibilizzare gli studenti alla lotta al vandalismo, che molto spesso colpisce proprio i vagoni ferroviari. E' duplice l'obiettivo del progetto 'Scuola-Ferrovia 2023', organizzato e finanziato anche quest'anno dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bari insieme al DLF Nazionale, con il patrocinio del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e l’Assessorato alle Infrastrutture e della Cultura del Regione Puglia

Il progetto è nato circa dieci anni fa per divulgare nelle scuole di tutti i gradi la conoscenza degli aspetti storici, tecnologici e strutturali delle Ferrovie italiane, per meglio comprenderne i vantaggi e la sostenibilità ambientale, con un occhio attento anche alla sicurezza individuale in ambito ferroviario e al rispetto del treno come bene comune da difendere dal vandalismo dilagante.

Quest'anno sono in tutto 13 gli istituti baresi che hanno aderito al progetto, con 43 classi e oltre 900 studenti: sono la Scuola Secondaria di II Grado M. Panetti di Bari; Scuola Secondaria di II Grado Marconi di Bari; Scuola Secondaria di I Grado T. Fiore di Bari; Scuola Secondaria di I Grado G. Laterza di Bari; IC Massari-Galilei di Bari; Scuola Secondaria di I Grado Michelangelo di Bari; Scuola Secondaria di I Grado G. Modugno di Bari; Scuola Secondaria di I Grado Zingarelli di Bari; Scuola Secondaria di I Grado Dante Alighieri di Modugno; Scuola Secondaria di I Grado G. Venisti di Capurso; Scuola Secondaria di I Grado Marconi di Giovinazzo; Scuola Primaria G. Tauro e Scuola Primaria Carrante di Bari.

Il mese di febbraio sarà dedicato agli incontri teorici presso gli istituti, mentre successivamente, nei mesi di marzo e aprile, saranno organizzate visite guidate presso alcune Strutture ferroviarie di particolare interesse, in qualche caso anche attraverso brevi viaggi su treni regionali. Fra le 'mete' individuate ci sono la Sala di Comando e Controllo (S.C.C.) di Bari Lamasinata, l'Officina Nazionale Armamento Fonderia (ONAF) di Rete Ferroviaria Italiana, il Museo Ferroviario della Puglia a Lecce e la Nuova Stazione Ferroviaria di Bari Centrale.

Il mese di maggio sarà dedicato alla raccolta dei lavori che gli studenti partecipanti al progetto avranno realizzato per il concorso “Stop Al Vandalismo” e a fine maggio ci sarà la giornata conclusiva del progetto con la premiazione dei lavori migliori, alla presenza di presidi, docenti, genitori e rappresentanti di tutte le strutture partner del progetto fra cui Direzione Regionale Puglia di Trenitalia, RFI, Protezione Aziendale, Polfer e Assessorato Regionale ai Trasporti e alla Cultura ed i Rappresentanti Sindacali del trasporto ferroviario.

In conclusione, evidenziano i promotori, "il progetto Scuola-Ferrovia e Stop al Vandalismo, rappresentano insieme elementi importanti per la crescita sociale degli studenti di oggi e degli adulti di domani, che integrano una cultura ben più ampia sulla libertà di scelta e sul rispetto degli altri, temi quanto mai attuali".