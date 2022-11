Oltre un terzo delle scuole pugliesi "senza il certificato di agibilità". Per la Uil serve investire sugli edifici

In Puglia dei 2.458 istituti scolastici, soltanto 953 hanno il certificato di agibilità. Lo denuncia Uil scuola Puglia, secondo quanto riporta l'agenzia Dire: "Stiamo vivendo - dice Giovanni Verga, segretario regionale e Bari-Bat Uil scuola - un momento estremamente delicato per il Paese, in cui la scuola sta pagando un prezzo altissimo. Un territorio che vuole ripartire verso la crescita e lo sviluppo, dovrebbe investire nell'istruzione e nel sistema scuola, invece assistiamo a interventi spot da parte della politica".

Verga sottolinea che "i tagli indiscriminati nell'ultimo decennio, il precariato dilagante, le difficoltà di garantire la sicurezza degli studenti e dei lavoratori in un territorio, quello regionale, che conta poco più di un terzo degli istituti non in regola con l'agibilità. A questo si aggiunga che sempre su 2.458 Istituti, 1.510 hanno il certificato di collaudo statico e 633 hanno il certificato prevenzione incendi".

"In un simile contesto, i sindacati, le Rsu e le figure di sistema, si ritrovano in prima linea, ultimi baluardi di milioni di lavoratori che chiedono il rispetto dei propri diritti - conclude - A loro vogliamo dare voce per tracciare la linea verso un futuro che veda la scuola protagonista e al centro dell'agenda politica del Paese".