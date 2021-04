Presidi contro l'ordinanza di Emiliano e genitori divisi: è battaglia sul ritorno a scuola, solo il 10% sceglie la presenza

Da una parte l’ordinanza del governatore Michele Emiliano che estende la facoltà per le famiglie di decidere per la Dad fino alla fine delle lezioni, appoggiata da un gruppo forte di genitori. Dall’altra i presidi fortemente contrari a questa soluzione, con una posizione assunta ufficialmente attraverso un comunicato che si attesta sulla stessa linea di genitori e insegnanti contrari alla didattica a distanza. In Puglia è scontro sulla scuola. Il giorno dell’entrata in vigore del decreto legge che sancisce il ritorno in presenza per almeno il 70 per cento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, i dati sembrano dare ragione al governatore, con il 90 per cento delle famiglie dei licei che hanno comunicato di voler optare per le lezioni da casa per i loro figli.

Come riporta l’Ansa al liceo scientifico Scacchi di Bari, ad esempio, la dirigente Chiara Conte ha già comunicato che frequenteranno in presenza solo 46 studenti su 1.540, meno del 3 per cento, con un minimo di un alunno per aula ad un massimo di 14. All'istituto Euclide-Caracciolo, stando ad una prima stima, torneranno a scuola circa 40 studenti su 900, al liceo scientifico Fermi frequenteranno in presenza una decina di studenti sugli oltre 1600 iscritti, al Convitto Cirillo circa 25, all'Istituto Giulio Cesare 17, all'Istituto De Lilla 49, al liceo Majorana 70, all'Istituto Panetti circa 30 e al liceo classico Socrate 80. A un mese e mezzo circa dalla fine delle lezioni, quindi, vince la prudenza con la Puglia in zona arancione e i dati su contagi e morti Covid in diminuzione. Ma non solo. Ci sono anche altri fattori che sembrano spingere per la scelta delle lezioni a distanza, dall’ormai andamento dell’anno scolastico in questa modalità che rimarrebbe coerente al mancato potenziamento dei trasporti, dalla mancanza ancora di tamponi e tracciamenti consolidati per il monitoraggio degli istituti all’inadeguatezza dell’edilizia scolastica. Proprio questi ultimi punti sono sottolineati dai presidi nel loro comunicato.

“La scuola – scrive Roberto Romito, presidente dell’Associazione nazionale presidi Puglia - si trova nel mezzo: priva di reali poteri di intervento, schiacciata fra contrastanti prese di posizione politiche non prive di demagogia, è sottoposta a continue modifiche di assetti organizzativi, frutto di colpe non sue ma attribuibili invece all’incapacità di affrontare efficacemente l’emergenza Covid e le sue criticità nel campo dei trasporti, della sanità e dell’edilizia scolastica, di competenza di regioni ed enti locali”. L’associazione è fortemente critica nei confronti del provvedimento di Emiliano. “Decreto legge e ordinanza – scrivono - sono due norme sono fra loro contrastanti: il decreto-legge governativo tende ad aumentare fino al 100 per cento la frequenza scolastica in quest’ultimo scorcio di tempo prima del termine delle lezioni. L’ordinanza di Emiliano si muove in senso contrario, attraverso la ben nota scelta affidata alle famiglie di seguire le lezioni a distanza. Il prolungamento di questa misura addirittura ‘sino alla conclusione dell’anno scolastico’ (ricordiamo che l’anno scolastico finisce il 31 agosto) sembra scommettere sulla permanenza, quando non nel peggioramento, degli attuali livelli di contagio, confermando la ormai consueta visione del Presidente della Regione circa la ‘pericolosità’ intrinseca delle attività scolastiche. Mentre per altri settori, di maggiore rilevanza economica (ristorazione, turismo, mobilità), sembra prevalere una visione nettamente più “aperturista”.

Posizione non dissimile da quella espressa Comitato per il Diritto alla Salute e all'Istruzione, La Scuola che vogliamo - Scuole Diffuse in Puglia, Associazione Genitori Speciali Altamura e Priorità alla scuola – Puglia, che chiedono l’impugnazione del provvedimento regionale. “L’apparente democraticità e costituzionalità della libera scelta – scrivono in una lettera con cui chiedono un pronto intervento del governo - introdotta dal Presidente della Regione Puglia costituisca semmai l’esito di un processo finalizzato a eludere i nodi reali che riguardano l’organizzazione e la gestione del reticolo di temi legati alla scuola, deponendo il carico degli stessi sulle famiglie pugliesi, le quali da circa un anno sono inermi e attonite di fronte al bivio strumentalmente posto tra salute e istruzione, lo stesso bivio che in altre Regioni (e non necessariamente più ricche) è stato affrontato in modo solerte e adeguato”. Posizione diametralmente opposta a quella dei Genitori pugliesi pro Dad, gruppo che i giorni scorsi aveva avuto un confronto con Emiliano chiedendo proprio che fosse confermata la scelta in capo alle famiglie, criticatissima dai sindacati. Intanto per il 2 maggio si attende l’attivazione dei Toss, i team degli operatori socio sanitari utili al monitoraggio dei contagi, annunciati dallo scorso gennaio e finora mai partiti.