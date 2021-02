Scuola in Puglia, Tar respinge ricorso contro la nuova ordinanza di Emiliano: ok alla Ddi con opzione presenza fino al 14 marzo

Ottiene il via libera del Tar e resta in vigore fino al 14 marzo la nuova ordinanza della Regione Puglia sulla scuola. Il Tribunale amministrativo regionale di Bari ha respinto il nuovo ricorso presentato da un gruppo di genitori (e preannunciato nei giorni scorsi dal Codacons). Per i giudici, il provvedimento emanato martedì 23 febbraio ha recepito le osservazioni che avevano portato i giudici alla sospensione della precedente ordinanza.

In Puglia, dunque, fino al 14 marzo resta il ricorso alla Didattica digitale integrata al 100%, ma con la possibilità, negli asili, nelle primarie, alle Medie e nei Cpia, di ammettere alle lezioni in presenza tutti gli alunni che "per ragioni non diversamente affrontabili" non potrebbero usufruire della ddi. Per quanto riguarda le Superiori, invece, le istituzioni scolastiche ammetteranno "in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe".