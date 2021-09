Gli auguri di Emiliano per il nuovo anno scolastico in Puglia: "Vera ripartenza dopo periodo non facile"

"È nella scuola - dice - che con fatica e impegno crescono nuovi cittadini consapevoli e responsabili. È nelle vostre aule che si realizza per voi non solo la conoscenza e l'apprendimento"

"Care ragazze e cari ragazzi, oggi ricomincia l'anno scolastico. Non veniamo da un periodo facile, ma nulla più della scuola può rappresentare la ripartenza, il rimettersi in marcia, lo spalancare le finestre e riguardare il mondo dritto negli occhi". Ad affermarlo è il presidente della Regione, Michele Emiliano, in un messaggio di auguri a studenti e operatori nel giorno di riapertura, ufficiale, dell'anno scolastico in Puglia

"È nella scuola - dice - che con fatica e impegno crescono nuovi cittadini consapevoli e responsabili. È nelle vostre aule che si realizza per voi non solo la conoscenza e l'apprendimento, ma anche la quotidiana bellezza della relazione con l'altro diverso da voi - aggiunge - Non faccio affatto fatica a immaginare il vostro entusiasmo nel riprendere un percorso di studio, formazione e socializzazione il cui valore principale consiste nell'aiutarvi a realizzare nella vita qualcosa che vi renda soddisfatti di voi e utili agli altri".

"Come sempre saranno i vostri insegnanti e le vostre famiglie ad aiutarvi e a sostenervi in questo percorso. Insieme a loro coltiviamo la consapevolezza che è nelle aule e nei laboratori che si impara a vivere e a con-vivere, che si impara a rispettare le diversità e a lavorare sodo per ottenere un risultato", prosegue il messaggio. "Confidate nei vostri insegnanti e nelle vostre famiglie - conclude Emiliano -, sapranno accompagnarvi come sempre con pazienza, competenza e passione".