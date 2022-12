Riqualificazione scuola San Giovanni Bosco a Bari: 1,3 milioni di euro per i lavori

La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di ristrutturazione finalizzati all’eliminazione delle condizioni di pericolo nonché al miglioramento energetico dell’edificio scolastico “San Giovanni Bosco”, in via Crisanzio, per un importo compelssivo di 1,3 milioni di euro.

Il progetto si compone di due interventi distinti: il primo riguarda la sostituzione degli attuali elementi di protezione - grate in ferro - in corrispondenza di tutti gli infissi della scuola lungo le vie Libertà, Don Bosco, Martiri d’Otranto e piazza Redentore; il secondo, invece, prevede la sostituzione degli attuali serramenti esterni in alluminio bronzato, obsoleti e ormai inadeguati a proteggere gli ambienti dalla dispersione termica, anche a causa dell'ampiezza dei locali, con infissi di nuova generazione in grado di offrire un sensibile contenimento energetico.

“Si tratta di un progetto già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche che prevede la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dell’immobile, il cui importo viene incrementato di circa 600mila euro a causa del rincaro dei prezzi e delle prescrizioni dettate dalla Sovrintendenza, trattandosi di un edificio vincolato - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Gli uffici sono già impegnati nella redazione del progetto esecutivo, quindi contiamo di poter mandare in gara e cantierizzare i lavori entro il prossimo anno. Questo intervento rientra nell’ambito delle molteplici attività dedicate alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione del patrimonio scolastico esistente attraverso il restauro e la riqualificazione specie degli immobili storici, in modo tale da poter offrire agli studenti e al personale spazi più confortevoli e adeguati alle attività scolastiche”.