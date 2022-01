Scuola e classi colpite dall'emergenza Covid, la proposta: "Tamponi preventivi per consentire la presenza"

"Solo un'attività costante di screening preventivo può permettere alla scuola di garantire la didattica in presenza nella massima sicurezza. Come sosteniamo da tempo, infatti, la prevenzione è l'unica misura che può consentire la tenuta del sistema scolastico e a nulla servono i tamponi somministrati dopo che i contagiati hanno avuto accesso nei locali scolastici". Lo dichiara in una nota, riportata dall'agenzia Dire, Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia, spiegando che il monitoraggio preventivo "consentirebbe di alleggerire la pressione burocratica in cui sono sprofondate le scuole e darebbe respiro ai medici pediatri e di medicina generale, nonché al sistema sanitario più in generale".

Verga definisce "carta straccia" la delibera che istitutiva i team covid (Toss) per le scuole e ritiene "necessario e urgente un accordo regionale con le associazioni di categoria e la protezione civile per spostare il flusso dei tamponi dalle farmacie, dai laboratori diagnostici e dai drive-in di volontariato nelle scuole". "Se le forze in campo non lo consentono - conclude Verga - si faccia ricorso al personale dell'esercito, ma non si può restare inermi. Solo in questo modo si può evitare di chiudere le classi e, in alcuni casi come già accaduto, intere scuole. L'importante è fare presto: ogni giorno di scuola perso avrà significative ripercussioni sulle generazioni future"