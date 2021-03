Una 'piazza virtuale' per celebrare l'Europa: i ragazzi dell'istituto Capozzi-Galilei di Valenzano vincitori del concorso Crowddreaming

Sempre proiettati verso l'Europa, anche in tempi di restrizioni, didattica a distanza e isolamenti. Così i ragazzi dell’istituto comprensivo Capozzi-Galilei di Valenzano, già premiato lo scorso anno dalla Commissione Europea per il concorso internazionale DigiEduHack, mettono a segno un altro successo: il 24 marzo la scuola è stata proclamata vincitrice a livello nazionale, nella categoria “influencer”, del progetto europeo “Crowddreaming: Youth Co-Create Digital Culture”, nell’ambito del quale scuole di Italia, Croazia, Grecia e Lettonia sono state invitate a contribuire alla creazione di Piazza Europa (Europa Square), luogo virtuale in cui celebrare gli apporti dei diversi popoli al patrimonio culturale europeo.

Il lavoro prodotto dagli alunni della Capozzi-Galilei è stato quindi presentato il 25 marzo in una conferenza internazionale, parte delle iniziative della “All Digital Week - Be a digital hero”, organizzata dalla rete europea ALL DIGITAL. Gli alunni hanno omaggiato con la loro ideazione virtuale la Grecia, per il cosiddetto schema ippodameo, la pianta a scacchiera divenuta nei millenni patrimonio comune a moltissime città europee.

Oltre che per la qualità del lavoro, la scuola è stata premiata per la capacità di generare attenzione e interesse sul territorio di riferimento e anche oltre, come evidente, a giudizio della giuria, già per il fatto che il video prodotto dagli alunni risulti adesso inserito anche nel sito di biografie Pantheon, curato dal MIT, una delle più prestigiose università di ricerca del mondo.

Hanno sviluppato il progetto, in particolare, le classi 3B, 3C, 3D della secondaria di primo grado, guidate dalle prof.sse Miglietta, Caldarola, Sivo, Toriello e Palumbo (che ha coordinato le attività).