Lavori di manutenzione in scuole e asili a Bari. Decaro: "Interventi fino a inizio settembre in tutti i quartieri"

Lavori di manutenzione in corso in scuole e asili cittadini, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. In un post pubblicato sui propri canali social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, annuncia che "in questi giorni gli operai della multiservizi e delle aziende incaricate si sono dedicati alle pitturazioni di aule e ambienti comuni, palestre, auditorium, mense" in diversi istituti cittadini "in tutti i quartieri".

"Tra gli interventi in fase di esecuzione - spiega ancora il sindaco - ci sono l'ampliamento degli spazi dell’asilo nido Costa a san Girolamo, la messa in sicurezza delle facciate e la riqualificazione dell'intera pavimentazione della scuola Duse, la realizzazione dei nuovi laboratori alla scuola Don Mario D'Alesio e il consolidamento strutturale dell’asilo Torricella. Stiamo finalmente completando la palestra della scuola Cirielli al San Paolo e mettendo in sicurezza le recinzioni dei plessi della scuola media e di quella elementare. Sono terminate le lavorazioni nelle biblioteche delle scuole Lombardi e Marconi e già a luglio abbiamo terminato i lavoro all’asilo nido Don Milani per l’avvio del primo anno della nuova struttura per l’infanzia nel quartiere San Paolo. I lavori sono ancora in corso alla scuola Lascito Ranieri a Japigia, alla San Filippo Neri e nelle palestre degli istituti Gandhi e De Amicis".

"L’elenco è ancora lungo - conclude il sindaco - ci sono con tanti lavori in programma fino ai primi giorni di Settembre con l’obiettivo di accogliere bambini e famiglie in ambienti sicuri, belli e confortevoli per un nuovo anno scolastico insieme".