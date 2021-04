Flop della scuola in presenza per medie e superiori pugliesi: "In aula solo il 5,6 degli studenti, colpa della scelta con la Ddi"

"Non commentiamo i dati, in particolare quelli del secondo ciclo - dice il presidente regionale Anp Roberto Romito -, poichè sono esaustivi di per sè e mostrano l'eclatante fallimento del rientro a scuola in Puglia"