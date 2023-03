Supplenze temporanee nelle scuole d'infanzia a Bari: il Comune pubblica avviso

Il Comune di Bari ha pubblicato un avviso sugli incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d'infanzia comunali. In particolare, l'avviso disciplina le modalità e i termini per procedere: all’inserimento di nuovi candidati, in possesso dei titoli di accesso previsti, nella graduatoria generale triennale o, in alternativa, nelle graduatorie già istituite per ciascun settore - circolo Infanzia comunale per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia.

Il bando regola anche le modalità per procedere all'aggiornamento della posizione occupata da chi risulti già in posizione utile in graduatoria, previa valutazione degli ulteriori titoli conseguiti. I candidati che richiedono per la prima volta l’inclusione nella graduatoria triennale generale o, in alternativa, in quelle di settore - circolo Infanzia devono procedere alla compilazione della domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il form online disponibile a questo link.

I candidati devono optare per l’inclusione nella graduatoria generale triennale per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali per periodi superiori a dieci giorni o, in alternativa, per l’inclusione in una sola graduatoria triennale di settore - circolo Infanzia per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali per periodi pari o inferiori a dieci giorni. Non sono ammesse istanze per l’inclusione in più di una graduatoria, pena l’esclusione. Qualora i candidati già inseriti nella graduatoria generale triennale o in una delle graduatorie di settore - circolo Infanzia comunale già istituite abbiano conseguito ulteriori titoli, possono aggiornare la propria posizione accedendo al form online raggiungibile sempre allo stesso link, nel quale sono archiviati i dati già inseriti nell’anno precedente. L’accesso al form online è possibile esclusivamente attraverso SPID o CIE - Carta d’Identità Elettronica. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro il prossimo 20 aprile.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’URP - dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, dal lunedì al venerdì - ai numeri 080 5772390/2391, la ripartizione Politiche educative e giovanili ai numeri 080 5773825/3828/3858/3812 o inviare una mail all’indirizzo hd.peg.concorsi@comune.bari.it .