Supplenze temporanee scuole dell'Infanzia a Bari: pubblicate le graduatorie

Il Comune di Bari ha pubblicato le graduatorie provvisorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024/25.

Palazzo di Città, in una nota, precisa che "le graduatorie risultano elaborate provvisoriamente in virtù dei criteri della vigente tabella di valutazione dei titoli e sulla base dei requisiti e dei titoli autodichiarati esclusivamente dai candidati che hanno presentato istanza di aggiornamento. Non concorrono alla formulazione delle suddette graduatorie provvisorie le domande di nuova inclusione in quanto non ammissibili ai fini della procedura disciplinata dall’avviso pubblico. Ai sensi dell’art. 2 comma 8 dell’avviso pubblico ogni eventuale nuova domanda di inclusione è stata dichiarata non ammissibile". L’elenco dei candidati non ammessi alla procedura di aggiornamento è consultabile presso la sede della ripartizione Politiche Educative e Giovanili in via Venezia, 41.